ADDIO ROMANO, AMICO MIO…

Una maledetta malattia si è portato via un amico vero.Romano De Julis è stato sempre persona educata e sapeva rendere bella qualunque persona. Romano aveva una rara qualità, quella di piacere a tutti. Ti faceva sentire al centro del suo mondo. Per questo la sua scomparsa ha lasciato tutti attoniti e sgomenti. Lui ha insegnato a tutti il rispetto per le persone e la famiglia. Abbiamo fatti decine di viaggi assieme e tanti ne avevamo ancora in cantiere, non si stancava mai di stare con gli amici. è stato sempre un piacere stare con lui, un grande uomo che ci ha insegnato tanto. Un amico è per sempre e tu per me lo sei ancora, anzi oggi più che mai : oggi che non usciamo più assieme, oggi che non ci sentiamo più per telefono. Oggi che le nostre vite sono cambiate e tu chissà dove sei e chissà che stai facendo. Sarai per sempre un mio amico perchè una parte di te sarà sempre con me ed è proprio questo che mi fa sperare che un giorno ci ritroveremo. Un tempo non pensavo che ci saremmo allontanati così presto. Un tempo davo per scontato che saremmo stati assieme per molti anni. Quel tempo purtroppo non c'è più, mi ritrovo a scrivere questa lettera e immaginarti tra gli angeli in festa e a sperare che lì tu stia meglio.. Perciò rimani sempre dentro di me, amico mio : è anche grazie a te che dall'alto mi guardi. Ti dico grazie, un amico come te non si dimentica. Mi dicevi sempre di guardare la vita con il sorriso e con la speranza di viverla a pieno perchè in fondo prima o poi tutto finirà. Sei stato un padre amorevole e sempre presente con un grande cuore. Hai messo la famiglia al primo posto. Lo sei stato meravigliosamente.La tua meravigliosa famiglia, la moglie Giovanna, i figli Piergiorgio e Teresa a loro va il mio pensiero perchè sei stato sempre un punto di riferimento per garantire una certa sicurezza nelle relazioni affettive e sociali. Continuero a cercarti e non ci stancheremo mai di far vivere il tuo ricordo finche vivremo. " Ciao Amico mio "

ANTONIO VALBRUNI