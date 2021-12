VIDEO / LA CGIL A ROMA PER UNA SCUOLA MIGLIORE: IN PROVINCIA DI TERAMO SONO 1.200 I PRECARI

Sciopero nazionale domani del mondo della scuola. Da Teramo verso Roma partiranno diversi pullman. La Flc Cgil insieme a Uil Scuola, Snals, Confsal e Gilda veva posto cinque temi cruciali per la scuola come: il rinnovo del contratto, maggiore organico, classi meno numerose e guerra al precariato. In provincia di Teramo, poi, ci sono 1.200 precari da stabilizzare che attendono ancora una risposta. Mancherà all'appello la Cisl che si è dissociata dalla manifestazione ed ha voluto dare fiducia al Governo.

ASCOLTA IL SEGRETARIO SORELLA SU R115