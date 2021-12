SARA' FIORELLA MANNOIA LA "VOCE" DEL NATALE TERAMANO

Sarà Fiorella Mannoia la star del Natale teramano. Il tour dell’artista toccherà Teramo, al Comunale, il 19 dicembre, nell’ambito di uno spettacolo organizzato dal Comune in collaborazione con la Riccitelli e che vedrà sul palco Danilo Rea a dialogare con la cantante.

IL CONCERTO

Dall'incontro di un pianista jazz sensibile e raffinato come Danilo Rea con una tra le più amate interpreti della canzone d’autore come Fiorella Mannoia nasce un connubio di mondi sonori raffinato e unico.

Rea è uno tra i jazzisti italiani più popolari con alle spalle una carriera pianistica straordinariamente malleabile, incline a fondersi con altri mondi sonori. In particolare è con la canzone italiana che si sono sviluppati sodalizi artistici di rilievo, da ricordare le collaborazioni con cantanti come Gino Paoli e Peppe Servillo, nonché Mina, e gli spettacoli dedicati ad indimenticabili cantautori come De André e Luigi Tenco.

Quella tra Fiorella Mannoia e Danilo Rea è una partnership che non nasce oggi ma che si fonda sulla versatilità di entrambi, capaci di creare un connubio di livelli sonori solo apparentemente diversi da quelli di provenienza. Del resto, l’incontro tra canzone e improvvisazione jazz é antica anche in Italia, ed ha visto coinvolti molti artisti famosi del panorama del nostro paese. Qualche anno fa, proprio sul palco dell' Umbria Jazz, Fiorella e Danilo offrirono un breve set con l'avvicendamento della formula voce-pianoforte dal quale emerse un forte coinvolgimento intimo ed emotivo del pubblico. Da ricordare è anche il quintetto di Giovanni Tommaso, con Rea al pianoforte, che rileggeva in chiave jazz (il disco si intitola “Strane Stelle Strane”) alcune famose canzoni popolari con le voci di grandi interpreti. La versione di “Oh Che Sarà” di Chico Buarque De Hollanda, con la Mannoia, è straordinaria.