IL NUOVO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA TERAMO E' L'INGEGNER LORENZO DATTOLI, CON LUI DUE VICE PRESIDENTI

All’unanimità, il nuovo Presidente di Confindustria Teramo è l’ing. Lorenzo Dattoli, Presidente dell’Azienda CARBOTECH Srl di Martinsicuro.

Il neo Presidente Dattoli sarà affiancato dai Vice Presidenti da lui individuati: Massimiliano Bolognesi (Perfetti Van Melle SpA), Gianni Dell’Orletta (OSLV ITALIA Srl) ed Erika Rastelli (ARAN WORLD Srlu).

Lorenzo Dattoli nasce a Pescara nel 1973 e, dopo aver conseguito il Diploma liceale nella sua città, si iscrive alla Facoltà di Ingegneria Meccatronica e consegue la Laurea presso la “Technische Universität Braunschweig” in Germania.

Dopo un periodo formativo in Germania, presso lo stabilimento della Volkswagen di Wolfsburg, si trasferisce in Francia e nel 2004 parte per gli USA, assunto da una società di costruzioni (BradshawConstruction) nello Stato dell’IDAHO.

Nel 2005, rientrato in Italia, viene assunto come Responsabile Ufficio Tecnico dalla ECS Srl di Martinsicuro e nel 2007 ne diviene Dirigente. Qualche anno dopo, passa in qualità di Dirigente alla neocostituita società ECS SpA divenendone Direttore Generale e, successivamente, Amministratore Delegato.

Nel 2009, con una operazione di MBO rileva la società dal gruppo americano in procinto di trasferirsi e chiudere il plant, diventandone anche l’Amministratore Unico, all’età di 35 anni. Nei mesi successivi si procede al cambio della ragione sociale, con la nuova definitiva denominazione di Carbotech.

Nel 2015, viene decisa la scelta strategica di seguire la multinazionale “Johnson Elettric” che avendo aperto un nuovo sito produttivo in Serbia, ha invitato i propri migliori fornitori ad aprire lì un proprio sito produttivo in modo da creare un’efficiente filiera produttiva. La Carbotech ha così costituito una nuova società in Serbia la “Carbotech Industrijed.o.o.” .

Nel 2017 viene costituita la LD. INVEST SRL e nel 2020 procede all’acquisto dell’intere quote sociali della ISOMEC S.r.l. di Chieti, società operante nel campo della meccanica di precisione e ne diventa anche l’Amministratore Unico.

Già Componente delle Giunta Esecutiva, il 07 dicembre 2021 viene eletto dai Soci, Presidente di Confindustria Teramo.