INAUGURATA A CASTEL CASTAGNA LA CASA DI BABBO NATALE

Grande successo di pubblico per l’inaugurazione della sesta edizione della Casa di Babbo Natale a Castel Castagna, svoltasi come da tradizione ieri, nel giorno dell’Immacolata. File di oltre un’ora per entrare nell’ampia Baita allestita nello spazio antistante la millenaria Abbazia di Santa Maria di Ronzano. Il taglio del nastro, come sempre a cura dei bambini, è avvenuto alla presenza delle autorità locali: la sindaca di Castel Castagna, Rosanna De Antoniis, insieme all’Amministrazione comunale, il presidente della Provincia, Diego di Bonaventura, la presidente della Camera di Commercio di Teramo, Antonella Ballone, la dirigente scolastica dell’Istituto Di Poppa-Rozzi, Caterina Provvisiero e numerosi sindaci della Vallata Siciliana e del comprensorio, partner dell’iniziativa.

«Possiamo dire che quella dell’edizione 2021 è stata l’inaugurazione più bella e attesa di sempre con una grandissima risposta di partecipazione da parte di tutto il territorio – commenta con soddisfazione la Sindaca De Antoniis -, segno che c’è grande entusiasmo e voglia di ripartire. Non a caso abbiamo definito questa “special edition” della Casa di Babbo Natale come l’edizione della speranza. Nonostante il grande afflusso di visitatori, tutto si è svolto in maniera ordinato e in piena sicurezza. Molto apprezzato anche il percorso magico e fiabesco animato dagli elfi di Babbo Natale. La Casa di Castel Castagna si conferma un’attrazione unica nel suo genere in ambito provinciale e regionale».

I piccoli visitatori, al termine del percorso, hanno ricevuto come gadget le calamite personalizzate con il brand della Casa e hanno potuto ammirare le vere renne di Babbo Natale, che saranno presenti anche in altre date. Nel vicino Centro documentale benedettino resterà allestito per tutte le festività natalizie un presepe raffigurante il borgo di Castel Castagna; grande partecipazione anche per le visite guidate all’Abbazia.

La Casa si potrà visitare sempre con ingresso gratuito fino al 26 dicembre dal mercoledì al sabato con orario pomeridiano, ore 15.30-19.30, e tutto il giorno la domenica, con orario 9.30-12.30 e 15.30-19.30. Per i visitatori dai 12 anni in su ingresso con super green pass.