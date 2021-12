PRATI DI TIVO / IL SINDACO VILLANI: «MANIFESTA INCAPACITA' GESTIONALE DI FINORI, INUTILI ANNUNCI DI DI BONAVENTURA, LA SITUAZIONE NON SI SBLOCCA.. SIAMO PRONTI A RICOMPRARCI GLI IMPIANTI

«Gli impianti non sono stati riaperti… è inutile che Di Bonaventura continua a raccontare sulla stampa una verità che non c’è… se non sono in grado di gestire gli impianti, vadano via.. noi vogliamo che la Gran Sasso teramano completi questa liquidazione e chiuda l’assegnazione …ma se Finori non riesce per manifesta incapacità, almeno per quello che riguarda l’inverno, si trovi qualcuno che sappia farlo e abbia un progetto». E’ durissimo il sindaco di Pietracamela Antonio Villani, nell’annunciare i motivo della sua (e del sindaco di Fano) partecipazione all’assemblea della Gran Sasso Teramano. «Pur di salvare la situazione, siamo disposti a ricomprarci noi gli impianti come Comune, se la Regione ci aiuta lo facciamo… ma questa cosa va risolta una volta per tutte, visto che sta creando danni su danni… c’è un albergo tutto prenotato dal 23 al 6… che dirà ai turisti?»