ECCO TUTTO IL CARTELLONE DEGLI EVENTI NATALIZI A TERAMO

10 DICEMBRE

Finali contest PIGRO Teatro Comunale di Teramo ore 21 11 dicembre PIGRO - Filippo Graziani canta Ivan, ospite Setak

Teatro Comunale di Teramo ore 21:00

14 DICEMBRE

Soirée Riccitelli. La musica al tempo di Primo Riccitelli a cura della SOCIETÀ DELLA MUSICA E DEL TEATRO “PRIMO RICCITELLI” - Sala Polif. della Provincia ore 17:30

16 DICEMBRE

“Cartoline di Natale” Proiezioni cinematografiche

Scena dʼAutunno a cura di Spazio Tre - Sala Polif. della Provincia ore 18

Accensione Luminarie Viale Mazzini ore 18

17 DICEMBRE

Inaugurazione Mostra “AMA” Fabrizio Sannicandro Ipogeo ore 10:00 17 dicembre

Inaugurazione Bosco Incantato Villa Comunale ore 18

18 DICEMBRE

Inaugurazione Mostra “La fragile bellezza. Istoriano Castellano tra XVII e XVIII secolo”

Ipogeo ore 18

19 DICEMBRE

- Inaugurazione “Ho fiducia nella mia fantasia”Mostra Guido Montauti

Ipogeo ore 17

- Fiera di San Berardo

- Itinerari di Babbo Natale a cura della Pro Loco Teramo

Piazza Progresso San Nicolò a Tordino ore 14:30 - Piazza Martiri ore 16

- DANILO REA incontra FIORELLA MANNOIA Teatro Comunale ore 21 a cura della SOCIETÀ DELLA MUSICA E DEL TEATRO “PRIMO RICCITELLI”

28 DICEMBRE

LOVE is in the air - I Ragazzi di Corso San Giorgio

Piazza Martiri ore 17/21 - Associazione I Ragazzi di Corso San Giorgio

29 DICEMBRE

Presentazione del Libro “Sapore di Famiglia” Sala Ipogea ore 17

30 DICEMBRE

“Figli di un Dio ubriaco” di Balletto Civile Teatro Comunale ore 18

31 DICEMBRE

Capodanno a Teramo

1 GENNAIO

Francesco Baccini Trio Teatro Comunale ore 18 Openig “Mr Rudy” Rodolfo TullJ incontra Paolo di Sabatino

2 GENNAIO

Franco 126 Teatro Comunale ore 21

6 GENNAIO

Befana in Piazza Martiri ore 18