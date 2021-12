SCUOLA / ALESSANDRINI - MARINO: SABATO E DOMENICA GLI OPEN DAY

Nel prossimo fine settimana si svolgeranno gli Open Day presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo. Si terranno in presenza, nel rispetto delle norme anti-Covid e previa prenotazione della fascia oraria disponibile al link https://www.iisteramo.edu.it/prenotazione secondo il calendario qui di seguito riportato:



Istituto Tecnico Tecnologico “Alessandrini”: sabato 11 dicembre – ore 16:00-19:00



Istituto Professionale “Marino”: domenica 12 dicembre – ore 10:00-12:00 e 16:00-18:00

Per poter partecipare agli Open Day è indispensabile compilare il modulo riportato nel suddetto link, tenendo presente che la visita ai locali dell’Istituto avrà una durata di circa 40 minuti e che i gruppi, divisi in fasce orarie, saranno costituiti da massimo 40 persone. Si precisa che i genitori o gli adulti accompagnatori (massimo 2 per studente) dovranno essere in possesso del Green pass che sarà controllato all’ingresso dai collaboratori scolastici. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare (nei giorni feriali e in orario antimeridiano) allo 0861/411762 e chiedere di uno dei seguenti Referenti per l’Orientamento:

Prof. Marcello Farinelli

Prof. Roberto Arduini

Prof.ssa Amalia Savini

Prof. Gianfranco Romantini