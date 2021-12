49 STUDENTI AFGANI SARANNO ACCOLTI IN ATENEO GRAZIE ALL’ACCORDO TRA UNIVERSITA’, ADSU E ASSOCIAZIONE SALAM

L’Università di Teramo è pronta ad accogliere e iscrivere 49 studenti afgani - 20 donne e 29 uomini - grazie al canale umanitario frutto di una convenzione quadro tra l’Ateneo, l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario (ADSU) e la ONG Salam all’interno del progetto "Roshanak", di cui è referente per l’Università di Teramo la docente Fiammetta Ricci.

L’accordo, che sigla una nuova opportunità di studio e di vita per i 49 studenti afgani, è stato firmato dal rettore Dino Mastrocola, dal presidente dell’Adsu Vincenzo Di Giacinto e dalla presidente dell’Associazione Salam Simona Fernandez.

La convenzione prevede per i 49 studenti afgani l’iscrizione a una delle lauree triennali dell’Università di Teramo, l'esenzione totale dalle tasse, un servizio di tutoraggio per ogni studente, iniziative di sostegno allo studio e di integrazione.

Nel frattempo l’Università di Teramo ha già accolto e iscritto al 1° anno del corso di laurea in Biotecnologie uno studente afgano, Karimi Mohammad Aref, arrivato attraverso un canale umanitario attivato dal Ministero degli esteri italiano e dalla CRUI (Conferenza rettori università italiane) International.

L’ADSU, inoltre, ha riaperto i termini per le domande delle borse di studio 2021-2022 da assegnare esclusivamente a favore di studentesse e studenti provenienti dall'Afghanistan. Si tratta di misure straordinarie “per garantire ai giovani afgani una concreta possibilità di uscita da uno stato di pericolo e di minaccia e di sostegno per il percorso di studi universitari a Teramo”.

L'accordo quadro è la prima fase del Progetto "Roshanak" della Ong.Salam, che prevede un ampio e articolato percorso progettuale di accoglienza e integrazione nel territorio teramano dei richiedenti asilo afghani e che “richiede il supporto e la collaborazione di molti altri partner, enti, istituzioni e cittadini per una sua piena realizzazione”.