ZONA GIALLA, L'ABRUZZO E' TRA LE CINQUE REGIONI A RISCHIO

L'Abruzzo è una delle cinque

regioni attualmente classificate a rischio moderato, ma ad alta

probabilità di progressione a rischio alto. Le altre sono Emilia

Romagna, Liguria, Marche e Veneto. Lo evidenzia il monitoraggio

settimanale della Cabina di regia, relativo al periodo dal 29

novembre al 5 dicembre, nel giorno in cui la regione supera

quota 90mila contagi complessivi. Dall'analisi dell'Istituto

Superiore di Sanità e del ministero della Salute emerge, in

particolare, l'aumento di casi e focolai.

Intanto i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 317.

Sono emersi dall'analisi di 4.441 tamponi molecolari: è

risultato positivo il 7,13% dei campioni. Non si registrano

decessi. Il bilancio delle vittime è fermo a 2.607. In lieve

calo i ricoveri, che passano dai 134 di ieri ai 130 di oggi. Il

tasso di occupazione dei posti letto è fermo al 6% per le

terapie intensive e al 9% per l'area medica, a fronte di soglie

da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%.

Gli attualmente positivi sono 5.176 (+73): 119 pazienti (-5)

sono ricoverati in ospedale in area medica e 11 (+1) sono in

terapia intensiva, mentre gli altri 5.046 (+77) sono in

isolamento domiciliare. I guariti sono 82.388 (+244). Del totale

dei casi abruzzesi, 22.727 sono residenti o domiciliati in

provincia dell'Aquila (+61 rispetto a ieri), 22.795 in provincia

di Chieti (+113), 21.289 in provincia di Pescara (+84), 22.499

in provincia di Teramo (+56) e 713 fuori regione (+1), mentre

per 148 (+2) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Con quelli accertati nelle ultime ore, l'Abruzzo supera quota

novantamila casi complessivi di Covid-19: sono 90.171 i contagi

emersi dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Del totale, quasi

55mila, cioè il 61%, riguardano il 2021. Solo 3.700, ovvero il

4% del totale, i contagi relativi al periodo tra febbraio ed

agosto 2020, cioè la prima ondata caratterizzata dal durissimo

lockdown. Mentre il record assoluto di nuovi casi emersi in un

solo giorno - ben 939 - resta quello del 14 novembre 2020, il

dato più alto del 2021 è quello del 25 febbraio, con 653

contagi. Se il primo azzeramento dei contagi ci fu il 29 maggio

2020, l'ultimo, nonché unico del 2021, risale allo scorso 12

luglio.

I decessi complessivi sono 2.607: 1.394, ovvero il 53%, fanno

riferimento al 2021. Il più alto incremento di decessi in un

solo giorno, 37, c'è stato l'11 marzo. Complessivamente, il

tasso di letalità del Covid-19 è del 2,89%: nel 2020 era stato

del 3,4%, nel 2021 è del 2,5%. Per quanto riguarda i ricoveri,

nel 2021 il record complessivo di ospedalizzati, 772, è del 15

marzo, mentre quello delle sole terapie intensive è del 13 marzo

scorso, quando erano occupati 94 posti letto.