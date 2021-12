L'UNITE INAUGURA UNO SPAZIO WEB DEDICATO ALLO SCULTORE MARMO

La fama di Marmo si accresce con Papa

Francesco: il 16 novembre 2014 - ricorda l'Ateneo - il Santo

Padre benedice due opere dell'artista nei Giardini Vaticani, un

Cristo Operaio (El Cristo Obrero) e una Vergine di Luja'n. Fin

dagli esordi lo scultore argentino lavora con materiali scartati

dalla societa' industriale, come lamiere o pezzi di metallo

sagomati e rimontati per dare luce a nuove forme. La fase

realizzativa, dal 1995 condotta attraverso la Fondazione "Arte

en las Fabricas" di Buenos Aires, prevede l'impiego di

collaboratori diversamente abili o provenienti da ceti sociali

disagiati, inclusi ex tossicodipendenti affidati da comunita' di

recupero. Papa Francesco nel suo libro La mia idea di arte

chiama tutto questo "poetica dello scarto". L'abbraccio mostra

un profilo femminile che stringe a se' una creatura piccola e

fragile: nel contesto dell'UniTE e del momento post Covid 19

l'opera sottende l'unione tra l'Ateneo e la citta', il ritorno

alla vita sociale e al lavoro in comune. Il suo arrivo in

Abruzzo, attraverso una donazione dell'artista, si deve a un

accordo tra la Fondazione "Arte en las Fabricas" e la Facolta'

di Scienze della Comunicazione, attraverso la cura scientifica

del prof. Paolo Coen e la fattiva collaborazione

dell'Ambasciata della Repubblica di Argentina in Italia.