MALTEMPO, NO ALL'INGRSSO DEI MEZZI PESANTI SU A/24 DA COLLEDARA A VALLE DEL SALTO, CAUSA NEVE

Codice rosso sull'A24 per il maltempo che si sta abbattendo nell'Abruzzo Interno: a causa neve, nel tratto che va da Colledara, in provincia di Teramo, a Valle del Salto, in provincia dell'Aquila, è vietato l'ingresso a mezzi con peso superiore ai 75 quintali. All'Aquila, dopo una nevicata peraltro non copiosa, nel corso della notte, la circolazione non desta problematiche.

Dalla notte scorsa, il capoluogo di regione, si e' svegliata imbiancata. Al momento non sono segnalati disagi nelle frazioni e la circolazione e' regolare. Le previsioni annunciano che la neve continuera' a scendere anche oggi. Gioia per gli sciatori. In Abruzzo le stazioni sciistiche sono gia' al lavoro: Aremogna, Campo Imperatore, Ovindoli, oggi si inizia anche a Campo Felice.