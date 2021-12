CHIUSO UN TRATTO DELLA PROVINCIALE 1 DEL TRONTO PER MALTEMPO

Squadre della Provincia al lavoro sul territorio. In montagna mezzi spalaneve e spargisale, numerosi interventi più a valle per le strade invase dal fango che dilava dalle colline. Al momento non ci sono strade interrotte.

Chiuso un tratto della Provinciale 1 del Tronto dove gìa si viaggiava a senso unico alternato con impianto semaforico. L’impianto è stato danneggiato da un’automobilista (nessun danno alle persone) la portata del fiume è monitorata dal Genio Civile. La Provincia ha chiuso il tratto interessato.