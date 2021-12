IL SINDACO DI TERAMO PREMIERA', DOMANI, LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO CON UNA GRANDE FESTA

L'Associazione Culturale Italia è… da anni è impegnata nella promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali e di alto artigianato di tutta la penisola italiana. L’intento è sviluppare e potenziare il vero “made in Italy” anche nei diversi settori artigianali, commerciali, ricettivi e, in alcuni casi, industriali. I vincitori con questo riconoscimento vengono gratificati per il loro impegno professionale costante, per la creazione di prodotti che si contraddistinguono per la particolarità, per la cura, l’attenzione alle materie prime e l’alta qualità organolettica. La prestigiosa pergamena, è firmata dal sindaco Gianguido D’Alberto, dall'assessore alle attività produttive Antonio Filippini, dal presidente del consiglio Alberto Melarangelo e dalla direzione di Italia è… e riporta questa frase emblematica:

“L’eccellenza è il giusto riconoscimento a chi fiducioso opera nel proprio settore con abnegazione ed entusiasmo, superando quotidianamente gli ostacoli e guardando al futuro con ottimismo. L’eccellenza è il segno di un’autentica leadership di qualità guadagnata sul campo lavorando per il prossimo.”

La commissione esaminatrice rende noto che ha vagliato a più riprese, attraverso degustazioni di prodotti eno-gastronomici non etichettati – cioè tali da non rendere individuabile il produttore – e valutazioni di elaborati e attività artigianali, un’ampia serie di segnalazioni provenienti da fonti diverse (consumatori, rivenditori etc..). Dopo un serio confronto ha formulato il proprio giudizio definendo i vincitori.

L'organizzazione fa sapere che vengono prese in considerazione principalmente le piccole e medie aziende artigianali, oggi le preferite da consumatori sempre più attenti alla qualità del cibo. Non perché le Industrie non facciano cose buone, ma solo perché il piccolo artigiano ci mette il cuore e l'anima, e quel pizzico di amore in più che vale l'eccellenza in tutti i prodotti che portiamo sulla nostra tavola. “Noi di Italia è siamo costantemente alla ricerca di prodotti dalle proprietà organolettiche eccellenti, nutrienti, genuini e, naturalmente buoni. I veri -prodotti artigianali!-”

Ecco l'elenco completo delle aziende che saranno premiate a Teramo il prossimo 13 dicembre:

Fabbrica liquori Paesani, Centro Carne, Il Pane, caseificio Cretone, Bottega Montecchia, Dolci Sapori, Azienda Agricola Sammartino, Micro birrificio Opperbacco, frantoio Colle delle Monache, Serafini vini e spumanti, Dolci Tentazioni, Il Piacere d'Abruzzo, Giuliano Cacciatore miele, Fattoria L'Arca di colonnella, La Traversa porchetta di Campli, Le Bontà del Gran Sasso, pizzeria L'ottava Meraviglia, Home Restaurant Susanna, Az. agricola Cornacchia Francesca, Terralaga (Il rifugio dell'Alpino), Massimo D'Aloisio, az. Agricola Rosati, vini Monteselva, Az. agr. Di Mascio salumi.



Premi speciali saranno conferiti a: Dottor Ingegnere Manfredo Gaeta, master in Bioarchitettura, svolge l'attività di progettista designer, occupandosi di progettazione integrata. Vincitore, con l’Architetto Annalisa Di Luzio, del concorso Internazionale, indetto dal comune dell'Aquila per creare il monumento-simbolo per i caduti del terremoto del 2009 “Il Parco della Memoria” che è stato incastonato nei giardini centrali di Aquila; Architetto Pasquale Di Gioacchino, specializzato nel recupero ingegneristico architettonico di edifici storici e monumentali. Direttore e storico dell'architettura con incarico presso l’università Federiciana popolare; Dr Adriano Ippoliti, fondatore e amministratore di Diamante, la Tv On Demand del Lifestyle Italiano nel Mondo. Q

Dottoressa Santa De Remigis, medico presso la US di Teramo, instancabile nella lotta contro il Covid 19, coordinatore aziendale di donazione organi e tessuti.

Emanuele Volpini, premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il significativo riconoscimento di “Alfiere del Lavoro” per meriti scolastici.

La premiazione avverrà presso il Parco della Scienza in via Carducci 33 Teramo, Lunedì 13 Dicembre dalle ore 15,30 alle ore 19,30 ed è patrocinata dal comune di Teramo, dalla Regione Abruzzo e dalle associazioni culturali, Sandro Pertini, guidata da Veltra Casasanta Muffo, ( che è sempre presente con il suo contributo e patrocinio, alle nostre manifestazioni) e dalla AEA Editori Abruzzesi, presieduta dalla giornalista-editrice Elena Costa.

Nel corso dell'evento, saranno distribuiti agli ospiti alcuni prodotti delle aziende vincitrici e saranno consegnate alcune opere del critico d’arte internazionale e artista Leo Strozzieri, ai personaggi della cultura.

L’evento si svolgerà nel totale rispetto delle norme anti-Covid19. Obbligatorio il green pass e l’uso della mascherina.