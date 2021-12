IL CASO / "A" FATTO IL GIRO DEL WEB LA GENIALATA DI UN GRUPPO DI CREATIVI GIULIESI

Una genialata. Semplice, come lo sono le vere genialate. Efficace, come lo sono le vere genialate. Quella vela “grammaticamente scorretta” ha fatto il giro d’Italia e non solo, riempiendo il web di commenti e consentendo ai creatori di questa campagna, ovvero la Chronos animazione di Giulianova, di lucrare una visibilità impressionante. L'idea è tutta loro, togliere una lettera, fingere il clamoroso errore grammaticale e costruire una campagna di comunicazione. Quel cartello con la “h” mancante è diventato virale in un attimo con la pubblicazione su profili come:ì Commenti Memorabili, Cristiano Militello di Striscia la Notizia, Striscia lo Striscione, IntrashTtenimento 2.0 e con oltre 2000 condivisioni sulle piattaforme social più conosciute con una visibilità che i creatori hanno stimato intorno ai 20 milioni di potenziali persone raggiunte. Per non parlare delle TV nazionali, locali e quotidiani regionali. Eppure, la soluzione si trovava sul cartellone stesso ma, grazie ad un “gioco grafico” non era visibile ad occhio nudo, se non a qualche metro di distanza (GUARDA QUI). Un asterisco, su quell’ “Ai” infatti rimandava alla nota a piedi pagina, anzi: a piedi manifesto con la corretta grafia del verbo. Era lì, bastava leggerla, ma il web non legge, commenta e stracommenta, regalando alla genialità della Chronos oltre 3000 commenti che variano da: “Ottima strategia di Marketing” a “Vergognatevi - Imbecilli”, per non dire di quelli da puri leoni da tastiera. Quelli che commentano “l’ai” scrivendo, magari, che ormai in Italia di cultura non c’è né più…