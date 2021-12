BOOM DI BAMBINI CONTAGIATI DAL COVID IN ABRUZZO, IL COMUNE PIU' COLPITO E' QUELLO DI TERAMO

I dati parlano chiaro. Sono 700 i bambini contagiati in 13 giorni in Abruzzo. Un dato che preoccupa l'Abruzzo alla vigilia dell'inizio della campagna di vaccinazione per la fascia che va dai 5 agli 11 anni di età. Numeri alti anche per gli adolescenti: sono stati contagiati 309 ragazzi tra i 12 e i 19 anni dal primo dicembre, un terzo dei 961 positivi dal 13 settembre a oggi. In questa fase i più colpiti in Abruzzo sono i giovanissimi che risiedono nelle città di Teramo, L'Aquila, Lanciano, Chieti e Pescara. Il comune con più under 19 contagiati dal primo dicembre è quello di Teramo, con 72 casi. Per fermare la corsa del virus tra i giovanissimi, da giovedì partono le vaccinazioni per i 75.954 bambini abruzzesi tra i 5 e gli 11 anni.