CONGRESSO PROVINCIALE ANPI, ECCO TUTTI I RIELETTI

Presso l’hotel Abruzzi di Teramo si è tenuto il congresso Provinciale Anpi di Teramo nell’ambito di una campagna congressuale nazionale con la partecipazione dei delegati in rappresentanza di 650 iscritti delle sezioni territoriali di Montorio, Teramo, Val Vibrata, Giulianova, Pineto .

Il vice presidente uscente Antonio Topitti ha aperto i lavori proponendo un minuto di raccoglimento a memoria di tutti i Partigiani scomparsi, che hanno combattuto per la libertà e la democrazia, di cui molti diedero la vita, evidenziando che per la prima volta il congresso provinciale si è tenuto senza la presenza di nessun partigiano combattente perché tutti deceduti per ragioni anagrafiche .

A seguito della puntuale relazione del presidente provinciale uscente senatore Antonio Franchi , che ha trattato locali, temi nazionali, internazionali, ambientali, del lavoro, di partecipazione alla vita democratica del Paese con particolari accenti nel tenere sempre alta la guardia all’antifascismo, alla trasmissione dei valori della Resistenza e della Lotta di Liberazione dal nazifascismo alle nuove generazioni , hanno portato il loro saluto :

Gianguido D’Alberto Sindaco di Teramo, Mirko De Berardinis segretario provinciale di Rifondazione Comunista , Giovanni Timoteo segretario Provinciale CGIL, Nino Bertoni presidente provinciale Confesercenti, Piero Chiarini Presidente di Teramo Nostra, Antonio Ercolano presidente di UISP, Carlo Di Marco presidente associazione Domus, Biagio Di Giuseppe presidente associazione Il Ponte .

Al dibattito hanno partecipato numerosi iscritti , fra i quali si sono distinti gli interventi del prof Sandro Melarangelo memoria storica della città di Teramo, Pino Casalena ex presidente della Ruzzo Reti.

Su proposta della commissione elettorale è stato eletto alla unanimità in nuovo direttivo provinciale composto da :

Antonio Franchi, Di Sabatino Roberto, De Vincentiis Tonino, Braca Elisa, Granata Giuliano, Macera Dino, Iaconi Ketty, Antonini Francesco, Pizzingrilli Massimo , Ciammariconi Annalia, De Ceglia Carmela, Mazza Sabatino, Valleriani Giuseppina, Di Gianberardino Elia, Nallira Ennio , Rita Trinchieri, Adamoli Maddalena, Topitti Antonio, Alberto Melarangelo, Mirko De Berardinis, Roscioli Luciana , Piero Chiarini, Biagio Di Giuseppe, Pino Casalena,Settimio D’Agostino, Timoteo Giovanni.

Eletti alla unanimità membri onorari del comitato direttivo provinciale :

Giuliana Valente, Anna De Iacobis,De Sanctis Dante, Sandro Melarangelo, Antonio ( Totò ) Iacovoni, Rodomonti Gina, Maiorani Antonio, Carlo Ettorre, Francesco De Lucia.

Componenti del collegio revisore dei conti:

Nino Bertoni, Di Giamberardino Elia, Di Feliciantonio Luigino.

Il nuovo direttivo con la partecipazione al voto dell’Assemblea Congressuale ha confermato alla unanimità nella carica di presidente provinciale il presidente uscente Senatore Antonio Franchi, in quella di vicepresidente gli Uscenti Dino Mazza e Antonio Topitti.

In rappresentanza dell’Anpi nazionale era presente Fabrizio De Sanctis membro della segreteria nazionale Anpi che con il suo intervento ha concluso i lavori congressuali .