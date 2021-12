QUALITA' DELLA VITA: TERAMO CRESCE (UNICA IN ABRUZZO); MA RESTIAMO NEL LIMBO TRA NORD E SUD

Teramo cresce. Anzi: è l’unico tra i quattro capoluoghi abruzzesi che, nell’annuale classifica sulla qualità della vita, redatta dal Sole 24 Ore, recupera posizioni. Otto, per la precisione, passando dal 76esimo al 68esimo posto. Resta sempre l’ultima delle quattro sorelle abruzzesi, ma recupera. Chieti, infatti è al 63esimo con sette posizioni in meno rispetto al 2020, L’Aquila al 62esimo con un tracollo di 21 posizioni e Pescara al 49esimo, pur perdendo 6 posizioni. Teramo recupera in molte delle classifiche parziali, infatti il quotidiano economico assegna una freccia verde “a salire” in“Ricchezza e consumi” (siamo 72esimi su 107), spicca su “Demografia, Società e Salute” (39esimi su 107), sale su “Ambiente e Servizi” (68esimi) e su “Giustizia e Sicurezza” (64esimi). Freccia rossa “a scendere” invece su “Affari e lavoro" (82esimo posto) e su “Cultura e Tempo libero” (45esimi) con un mortificante 104esimo posto nella sottoclassifica del Patrimonio Museale. Siamo infine al 68esimo posto nella nuova classifica sulla “Parità di genere”. La verità, come si intuisce chiaramente dall’Italia a colori con le posizioni “economiche” dei capoluoghi, è che questo è ancora un Paese a due velocità, con un Nord ricco e con un Sud in difficoltà e quella “cerniera” naturale, ovvero il Centro del quale anche Teramo è compiuta espressione, che non trova una sua dimensione reale, sospeso tra la voglia di crescere e i rimpianti per l’assistenzialismo.