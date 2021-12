VIDEO / CASA SALVONI E PALAZZO ADAMOLI: DA GIOVEDI L'AVVIO DEI LAVORI VERSO LA DEMOLIZIONE

La data per l’avvio dell’abbattimento di casa Salvoni e Palazzo Adamoli è per dopodomani: giovedi 16 dicembre. In corso le operazioni di svuotamento dalle abitazioni di sanitari e mobili. Poi tutto sarà pronto per dare il via all’abbattimento dei due vecchi palazzi. La Teramo Ambiente da stamattina sta caricando i mezzi per portare via tutta la roba vecchia lasciata dentro agli appartamenti dai vecchi inquilini.

