PANDUCALE "ELETTO" MARCHIO STORICO NAZIONALE

Il famoso e apprezzato marchio Pan Ducale, azienda dolciaria abruzzese con sede in Atri entra nel prestigioso e importante registro nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico, quello del "marchio storico"all’interno del quale vengono inserite le attività del nostro Paese che hanno oltre mezzo secolo di storia nel mondo dell’imprenditoria, nel rispetto dei valori e della tradizione con il territorio. “Essere inseriti nell’elenco dei marchi storici ci riempie di orgoglio e testimonia il valore storico della nostra azienda” ha commentato a caldo Danilo D’Amario, direttore generale dell’industria dolciaria, il quale ha aggiunto : “lo consideriamo un punto di arrivo fondamentale per la conferma della nostra identità, profondamente radicata sul territorio, dei valori e del legame con il tessuto nazionale” “Per celebrare l’evento, -ha sottolineato Danilo- abbiamo fatto un tuffo nel passato andando a scovare la primissima scatola del dolce Pan Ducale , dalla quale abbiamo tratto ispirazione per una versione in latta prodotta in edizione limitata. Si tratta di un importante riconoscimento per l’intera famiglia D’Amario e per tutti i collaboratori, che hanno ereditato la passione e l’amore per l’azienda nata dalla felice intuizione del fondatore, Pasquale D’Amario, grazie al quale il marchio oggi è conosciuto in tutto il mondo per la genuinità del prodotto e la tutela del consumatore, cardini inscindibili nella lunga tradizione artigianale della famiglia Pan Ducale.