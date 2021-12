TERAMO PIANGE RAIMONDO ARTONI, SIGNORE D'ALTRI TEMPI

Aveva letteralmente rivoluzionato, per non dire “inventato”, la distribuzione dei giornali nella nostra provincia, fino a creare una rete moderna e strutturata che poi, con la gestione dei figli è diventata una delle più importati realtà del settore in Italia. Raimondo Artoni se ne è andato con la stessa, naturale eleganza che ne aveva segnato la vita umana e professionale. Signore d’altri tempi, fisicamente imponente, delicatissimo nei modi, con quell’accento “nordico” mai perso nei pur tantissimi anni abruzzesi, aveva del lavoro quella sacra considerazione che ne faceva un imprenditore anche atipico, nel nostro panorama. Amava però gli orizzonti di questa nostra terra, che l’aveva accolto e che l’aveva visto crescere anche formando quella famiglia che è sempre stata la sua forza e il suo orgoglio. Aveva 86 anni. Ai figli Cristiano, Fulvia e Andrea le più sincere condoglianze della redazione di certastampa.

Per chi volesse portare l’ultimo saluto, la salma è esposta nella casa funeraria Petrucci, mentre i funerali saranno celebrati domani alle 15 in Duomo.