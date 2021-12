IL GATTOPARDO: “ALLA FINE AVEVAMO RAGIONE NOI”

Dunque la ragione a quanto pare era ed è dalla parte nostra.

Si parla della vicenda Gattopardo. Del Comune di Alba Adriatica. E della attuale proprietà della Villa Chiarugi.

Al comune di Alba non è parso vero nel mese di ottobre poter revocare le licenze da discoteca unitamente all’agibilità dei locali sulla base della “mossa” della proprietà di comunicare il cambio di destinazione d’uso senza opere dei locali in questione.

Eh si, perché così facendo si voleva indurre i titolari della discoteca ad abbandonare il campo ed alzare bandiera bianca.

Invece oggi il Consiglio di Stato, modellando in melius la precedente statuizione del Tar Abruzzo, ha statuito il diritto per i ricorrenti, in osservanza della normativa emergenziale, ad occupare ed esercitare la propria attività per tutto il 2021.

Con buona pace dei soliti detrattori.

Avv. Fabrizio Antenucci

Avv. Enrico Ioannoni

Avv. Antonio Di Gaspare