COVID, DA OGGI AL VIA LE PRENOTAZIONI PER VACCINARE I BAMBINI

Dal tardo pomeriggio di oggi sarà possibile effettuare la prenotazione e da domani si partirà con le prime somministrazioni. Sono circa 76mila, secondo i dati Istat, i bambini abruzzesi che rientrano in questa fascia di età. Anche in questa fase «si partirà dalla categoria dei più fragili», come conferma il responsabile regionale della campagna di vaccinazione, Maurizio Brucchi. È possibile prenotarsi collegandosi al sito www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, oppure contattando il numero verde 800.00.99.66 dalle 8 alle 20, utilizzando uno sportello Postamat. Anche i portalettere in servizio in Abruzzo potranno effettuare la prenotazione.