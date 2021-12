ADAMO / VERGOGNA ALL'EXPO: GLI ARABI BOICOTTANO MELOZZI

Mi chiedevo che fine avesse fatto Melozzi. Avevo perso le tracce del non vincitore di Sanremo, come se, dopo la diffida che mi aveva fatto recapitare dal suo legale, cercando di impedirmi di scrivere di lui, e l’ovvio mio totale disinteresse per questo palese tentativo di censura, non volesse più offrirmi argomenti di cui scrivere.

E invece no.

Ecco che, in salsa araba, il grande Melox ci fa dono di una chicca.

Pubblica sul suo profilo una foto, con la quale vuole lanciare il concerto dei 100 cellos (sì, gli stessi che vennero a fare il saggio in Duomo a Teramo, nell’indimenticabile esibizione dei 56 cellos), che si terrà a Dubai.

La foto è accompagnata dal post: “Già iniziano a vedersi i primi violoncellisti in arrivo a Dubai”, con tanto di violoncellista arabo che fotografa il maxi poster dell’evento melozziano.

Peccato… che quella foto sia simili, molto simile a quella che è facilissimo trovare in rete e che rimanda ad un museo di Dubai (guardala qui).

Le uniche differenze: i violoncelli sulla strada… e il posteriore melozziano.

A questo punto, sono due le ipotesi.

Melozzi, in un momento di autoesaltazione, ha taroccato la foto del museo di Dubai, pur di farci credere che davvero all’Expo abbiano esposto il suo faccione violoncellato

Il museo di Dubai ha taroccato la foto del poster dei 100 cellos, allo scopo di censurare uno dei più importanti eventi dell’Expo.

Noi, che conosciamo Melozzi e ne conosciamo la sobrietà, siamo sicuri che la verità sia la seconda. E allora, la nostra proposta è: boicottiamo l’Expo, l’Italia ritiri subito la sua delegazione, non possiamo subire un torto cosi grave…

ADAMO

la foglia di fico è una rubrica di satira, di politica, di politica satirica e di satira politica