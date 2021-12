ETTORE PICARDI E' IL NUOVO PROCURATORE DI TERAMO: L'HA SPUNTATA PER DUE VOTI SU DI FLORIO

Via libera, a maggioranza, del plenum del Csm alla nomina di Ettore Picardi - attuale sostituto pg alla Corte d'appello de L'Aquila - a nuovo procuratore capo di Teramo. Undici i voti a favore della sua nomina, mentre 9 preferenze sono andate all'altro candidato, Giampiero Di Florio, attuale capo della procura di Vasto. Cinque sono stati gli astenuti. In magistratura dal 1990, Picardi e' stato dapprima pm ad Ascoli Piceno, poi, dal 2013, sostituto pg a L'Aquila: tra i processi che ha seguito nel corso della sua carriera, quello sulla 'Sanitopoli' in Abruzzo, e quello sull'omicidio di Melania Rea.