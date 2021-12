ADAMO / CLAMOROSA GAFFE DELLA REGIONE: DA OGGI VACCINIAMO I NEONATI

Ma quali bambini vaccinati! Ma quali ragazzini in prima dose! La Regione Abruzzo sarà la prima al mondo a sperimentare la vaccinazione ai neonati. Mentre tutte le altre Regioni aprono oggi la vaccinazione dai 5 agli 11 anni, l’Abruzzo precorre i tempi e apre la vaccinazione ai neonati.

È scritto sul sito della Regione, nella pagina delle vaccinazioni, nella quale all’annuncio della nuova giusta fascia di età si legge: “…Tutti coloro nati dal 2016 in poi potranno prenotare la vaccinazione…”.

Si avete letto bene: “… nati dal 2016 in poi…” che in italiano, anche in Abruzzo, significa nati nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021… quindi vaccineremo i bambini di 5 anni, 4 anni…3, 2 e appunto i neonati… in un paradossale conto alla rovescia che è, in realtà, segno di una certa sciatteria, di un pressappochismo quasi irritante, che ha generato una svista clamorosa, che ci espone ad una palese gaffe e ad una figuraccia fastidiosa.

Figuraccia amplificata poi dal resto dell’avviso, che spiega come la prenotazione dei “…nati dal 2016 in poi …” potrà avvenire “utilizzando una delle seguenti modalità messe a disposizione da Poste:

sul portale prenotazioni.vaccinicovid.gov.it inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria;

contattando il numero verde 800 00 99 66 , attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20;

utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria);

con l’ausilio dei 630 portalettere, attraverso i palmari a loro disposizione;

inviando un SMS, indicando il codice fiscale, al numero 339 9903947 . Entro 48-72 ore si verrà ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento”.

Sarà bellissimo contemplare bambini in età prescolare, mentre mettono on line il loro codice fiscale, o i loro compagnucci d’asilo scendere dal triciclo per inviare un sms o, magari, aspettare nelle loro casette di plastica l’arrivo del postino per concordare la data della prima dose.

Tutte operazioni impossibili, anche per chi ha tra 5 e 11 anni, ma il sito non fa riferimento alle necessarie attività genitoriali.

Ma davvero sarebbe stato così difficile scrivere “…tutti i genitori dei bambini nati tra il 2010 e il 2016 dovranno…”

ADAMO

La foglia di fico è una rubrica di satira, di politica, di satira politica e di politica satirica