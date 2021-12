ANCHE LA TEAM FA IL TRENINO A NATALE... ED E' UN SEGNALE DI CIVILTA'

Anche la TeAm fa il trenino... di Natale. O meglio, l'ha fatto l'operatore in servizio questa mattina a Via Pannella, dove i residneti hanno avuto questa gradita sorpresa: non più, come accade spesso, i mastelli lasciati alla "come capita capita", magari anche caduti, rovesciati, aperti, ma tutti sistemati in un ordine preciso, quasi anche con un tentativo di variazione cromatica. Scherzi a parte, un bell'esempio di professionalità dell'operatore, che ha sicuramente impegnato il suo tempo in un'operazione che probabilmente non è contemplata tra gli obblighi della raccolta, ma restituisce decoro alla città. Siamo sempre pronti a criticare, è un piacere questa volta poter segnalare una bella storia... piccola, certo, ma significativa. Chissà, magari la TeAm, che quando serve punisce, stavolta potrebbe anche premiarlo quell'operatore...

Foto Giovanni di Ferdinando