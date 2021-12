CASE POPOLARI DIMENTICATE DALLA RICOSTRUZIONE CHE NON C'E' ...AUTONOMA SISTEMAZIONE IN RITARDO

Di male in peggio. Sulla ricostruzione delle nostre case "popolari" siamo costretti a stendere un velo impietoso e a 5 anni dal terremoto non si intravede nemmeno l'inizio dei lavori, ma i soliti annunci che si ripetono ormai dal 2017.

Riguardo all'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione relativo alle mensilità di settembre e ottobre, in questa occasione dobbiamo ringraziare per i clamorosi ritardi l'amministrazione Regionale, la quale avendo ricevuto dal comune di Teramo ai primi di novembre i conteggi e la richiesta del denaro per i pagamenti, ha pensato bene di aspettare quasi un mese e mezzo per inviare la somma dovuta.

Il nostro comitato in questi anni ha incontrato difficoltà, spesso insormontabili, perfino nell'ottenere informazioni dagli uffici Regionali competenti e, come avvenuto nelle scorse settimane, quando siamo riusciti ad ottenerle sono risultate anche non veritiere.

Pertanto ci rivolgiamo tramite stampa direttamente al presidente Marsilio. A cosa dobbiamo tanto lassismo e tanta indifferenza nei confronti dei problemi degli sfollati? A parole tutti i politici e pubblici amministratori affermano di tenere a cuore le nostre sorti e promettono il massimo impegno nella giusta direzione, ma poi nei fatti da 5 anni ci costringono a far sentire, purtroppo inutilmente, la nostra voce per i sistematici ingiustificabili ritardi che ormai avvertiamo come una inaccettabile presa in giro.

Se nell'immediato futuro le cose non cambieranno decisamente in meglio, gli sfollati teramani organizzeranno l'inevitabile protesta con manifestazioni presso gli uffici Regionali.

Il Comitato “INQUILINI E.R.P. TERAMO”