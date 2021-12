VIDEO / COMMERCIANTI DI PIAZZA VERDI ABBANDONATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. SI SONO PAGATI DA SOLI PURE LE LUMINARIE

Commercianti arrabbiati in piazza Verdi contro il Comune per l’abbandono in cui sono stati lasciati da un anno. Le luminarie natalizie sono state pagate da loro ma i problemi sono davvero tanti. E i commercianti urlano "allo scandalo"

ASCOLTA I COMMERCIANTI SU R115