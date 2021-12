IL COMUNE CELEBRA L'EVENTO "CANTIERE" DEL TEATRO ROMANO CON UNA CERIMONIA ED IL SINDACO SI SPARA LA SOLITA INTERVISTA TRA I RUDERI

Il Teatro Romano di Teramo, il più grande bene archeologico d’Abruzzo, trova nuovo splendore. La riqualificazione funzionale della struttura, dopo decenni di attesa, prenderà concretamente avvio lunedì 20 Dicembre alle 16.30.

Per celebrare insieme questo momento storico l'amministrazione comunale vuole vivere l’appuntamento nell'abbraccio di tutta la collettività. L'evento ha anche la finalità di illustrare i passaggi progettuali che porteranno alla definizione dell'opera nella sua completa prospettiva. Teramo attendeva questo intervento da tempo: si restituisce alla città un simbolo identitario per i cittadini di oggi e per le generazioni di domani, riconsegnandolo alla bellezza di Teramo e al patrimonio dei teramani.

Ed arriva pure lo spot del Sindaco di Teramo. Roba da far ridere e non poco. (GUARDA QUI IL VIDEO AUTOPRODOTTO)