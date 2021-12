BAINAIT / E' TIZIANA DI SANTE L'OSPITE DI QUESTA SERA. TRA CULTURA, TERRITORIO E...UN PIZZICO DI COMMOZIONE

La presidente della Fondazione Tercas sarà ospite questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, la presidente Di Sante parlerà di cultura, del ruolo delle fondazioni, della rinascita del nostro territorio, ma non mancheranno momenti di confessione personale, con un pizzico di commozione al ricordo del papà Giandomenico. BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116