IZS, 90MILA TAMPONI AL MESE...VERO PRESIDIO DI SICUREZZA NELLA GUERRA AL COVID

90mila tamponi processati in un solo mese. Ed era il mese di novembre dell'anno scorso, un 2020 che ha visto protagonista fino a giugno 2021 l'Istituto Zooprofilattico “Caporale” al “servizio” della macchina sanitaria in piena pandemia da Covid-19. Con una data che ha segnato il passo, da lì ai mesi successivi: quel 24 dicembre 2020 quando proprio l'Izs isolò la “variante inglese”. Ma parlare di Zooprofilattico non è riferire solo di un ente protagonista alla voce tamponi e ricerca di varianti da Covid. Anzi. Il 2021 è stato un anno in cui, come ha illustrato nella conferenza di fine anno il direttore generale Nicola D'Alterio, il personale dell'Istituto ha portato avanti la bellezza di 99 progetti di calibro nazionale ed internazionale, conquistando anche importati risultati ed encomi all'estero, basti pensare ai riconoscimenti ottenuti dal Ministero e alla straordinaria collaborazione scentifica ed istituzionale con la Namibia, solo per fare un esempio. Un bilancio positivo per lo Zooprofilattico che guarda al nuovo anno forte di 5 milioni di euro investiti nella manutenzione, l'avvio dei lavori della nuova sede a Colleatterrato e forte anche di un nuovo logo identificativo, un logo che, a detta del dg D'Alterio, conferma quello che l'Izs è e resta: “Noi siamo l'Izs di Teramo”. E da Teramo, rappresentando l'Abruzzo, dialoga a testa alta con il resto del mondo.