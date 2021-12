FOTO-VIDEO / L'ALTRA FACCIA DEL MERCATO DI PIAZZA VERDI, ECCO COME E' RIDOTTO DOPO UN ANNO DI CHIUSURA

L’altra faccia dell’inaugurazione dei due spazi culturali all’esterno dell’ex mercato coperto sono i gazebo all’esterno di questa struttura, chiusa per inagibili igienico-sanitaria. I commercianti come denunciato ai microfoni di R115 si sentono abbandonati ma l’assessore al commercio Antonio Filipponi rassicura: “Con l’appalto dei lavori siamo in corsa e per loro sono in arrivo dei gazebo più confortevoli”.

