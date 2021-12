LA LEGA GIOVANI VICINA ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', DOMANI IL BANCHETTO AL CONAD DELLA CONA

La Lega Giovani Teramo anche quest'anno torna in strada con la due giorni di raccolta benefica NATALE È PER TUTTI a favore delle famiglie Teramane in difficoltà economica, giunta alla seconda edizione.

Come affermano Marco Simoni e Antonio Di Francesco ( Lega Giovani Teramo-Lega)"saremo presenti con un nostro banchetto di raccolta Sabato 18 dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.00 e la Domenica 19 dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.00 nel punto GDO CONAD di via Cona 106, il ricavato verrà interamente devoluto al BANCO DI SOLIDARIETÀ di TERAMO".

"Come Lega Teramo anche con il nostro movimento giovanile -continuano Simoni e Di Francesco-

vogliamo continuare a dare un contributo alle tante famiglie in difficoltà, molte di queste portate allo stato di povertà per via della situazione pandemica covid-19 e che si troveranno ad affrontare anche quest'anno un Natale non certamente facile."

A riguardo interviene anche l'Assessore leghista alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale - che dichiara - "La raccolta alimentare a scopi benefici promossa dai giovani della Lega è un'iniziativa che dimostra attenzione ai bisogni e alle urgenze della gente. In questo particolare frangente la società vive un momento di forte tensione dovuta soprattutto a due anni circa di pandemia che ha ridotto la lumicino l'offerta di ogni genere e aumentato la domanda di assistenza sociale. Come assessore regionale al sociale vivo quotidianamente le difficoltà alle quali le fasce più deboli della società vanno incontro e per questo non posso che avere parole di grande apprezzamento e ammirazione per l'iniziativa che si apprestano a porre in essere i giovani della Lega. In questo momento è forte il desiderio di unire le forze e stringersi in un corale destino collettivo. E la Lega intende interpretare al meglio questi sentimenti".