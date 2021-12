CONTRO I RINCARI, LE BOLLETTE DI LUCE E GAS SI PAGHERANNO IN 10 RATE...DA GENNAIO

Per arginare il caro-bollette arriva la rateizzazione. Le famiglie, infatti, potranno pagare in dieci rate le bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. È quanto prevede un emendamento del Governo alla manovra finanziaria.«In caso di inadempienza dei clienti domestici», si legge nell'emendamento, «le imprese saranno tenute ad offrire un piano di rateizzazione senza interessi. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) definirà, nel limite della somma di 1 miliardo, che è stata stanziata, gli anticipi da riversare alle imprese per compensare le rate e le modalità di restituzione delle aziende stesse per consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici, del 70% dell'anticipazione entro il 2022 e della restante quota entro il 2023».

Tra le misure prevista dalla Manovra, per contrastare l'aumento dei prezzi di luce e gas, che ammontano complessivamente a 3,8 miliardi l'anno a carico delle famiglie ci sono il taglio dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri di sistema sul gas, mentre sull'energia elettrica sono attesi interventi per ridurre i cosiddetti "oneri impropri" che si scaricano sulle bollette. Della somma stanziata dal Governo, circa 900 milioni di euro andranno a supporto delle famiglie meno abbienti, che hanno un Isee non superiore a 8mila 264 euro. Al di sopra di questo tetto, sarà possibile usufruire dei provvedimenti di fiscalizzazione.