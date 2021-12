VIDEO / DI TEODORO: «NIENTE CENONE DI CAPODANNO PER RISCHIO ZONA GIALLA»

La situazione dei contagi non è delle migliori e l'Abruzzo potrebbe tornare in zona gialla tra Natale e Capodanno. Per questo, alcuni ristoratori, hanno già deciso di non organizzarsi per il cenone di fine anno. E' il caso di: Marcello Di Teodoro del ristorante La Stazione e Green Park.

ASCOLTA MARCELLO DI TEODORO SU R115