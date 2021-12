NASCE IN AMBULANZA AI PIEDI DEL GRAN SASSO….NELLA NOTTE DI SAN BERARDO

È nata in ambulanza, tra Isola e Teramo, in una notte troppo vicina a quella della nascita più importante della Storia, per non fare di questa una storia magica. È successo stanotte, quando alla Croce Bianca Teramo- sede di Isola del Gran Sasso, il turno di notte verso le 22:00 riceve una chiamata di emergenza. I volontari vengono attivati per un codice giallo... intervento nel comune di isola ..c’è una donna incinta con dolori, ma arrivati sul posto trovano una donna che urlava ...in inglese. Era una famiglia stranieri, moglie, marito e un bimbo di 3 anni con la sorellina in arrivo.

Cominciano subito le operazioni di soccorso, bisogna portare immediatamente la donna in ambulanza, ma appena messa in sicurezza sulla lettiga, su un fianco, con tutte le problematiche della lingua... del pancione enorme e i dolori... si accorgono che il viaggio verso Teramo è troppo lungo, perché la situazione è critica e i dolori aumentavano, le urla anche, da Teramo parte immediatamente l'auto medica del 118 perché ormai è chiaro che il parto è iniziato. Un attimo dopo, infatti, la rottura delle acque è il segno che la piccola inglese ha deciso di venire a conoscere il mondo, subito dopo la testa della bambina avvia la fase determinante di un perfetto parto spontaneo in ambulanza. E mentre il Gran Sasso protegge Isola e questa notte indimenticabile, è quasi mezzanotte. La mezzanotte della notte di San Berardo… che veniva proprio da qui…