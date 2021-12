LA LETTERA/ UN CITTADINO: «CRATERI Sp 51 A PUTIGNANO. LA PROVINCIA FARA' QUALCOSA?»

«Non so se è il posto giusto per segnalarvi lo schifo della Sp51a che va dalla Chiesa di Putignano all'incrocio che porta alle case popolari. Ho scritto più volte alla Provincia senza ottenere nemmeno una risposta. Questo è il testo della mia ultima email inviata questa sera: "Salve, vorrei far presente che il tratto di strada SP51a che va dalla Chiesa di San Felice a Putignano all'incrocio con Via Medoro Mazza, è UN VERO DISASTRO con delle buche e crateri enormi. Siamo in Italia o in Africa? Inammissibile. Si rischia di rompere ammortizzatori e pneumatici e di non ricevere nessun indennizzo; oltre il danno, anche la beffa! Cosa peggiore è che un ciclista o motociclista si può rompere la testa. È possibile risolvere questo grave problema? Ribadisco, è totalmente inammissibile una situazione del genere. Ovviamente tappare i buchi NON risolve niente in quanto basta una giornata di pioggia per peggiorare ancora di più le cose. È già la terza volta che faccio presente tutto ciò e non vi siete degnati nemmeno di rispondermi.

Salvatore Iadarola