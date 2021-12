CONFESERCENTI E CONFCOMMERCIO DONANO DUE BICI ALLA POLIZIA PER CONTROLLARE IL PARCO FLUVIALE

Le Associazioni CONFESERCENTI e CONFCOMMERCIO hanno acquistato e consegnato oggi, due biciclette elettriche, donate alla Questura di Teramo, su iniziativa del Sindacato di Polizia SIAP diTeramo.

L’iniziativa, che rappresenta un efficace strumento per potenziare la presenza della Polizia nelle zone nevralgiche centrali della città ed in luoghi come parchi o aree verdi, infondendo sicurezza nella popolazione ed alimentando fiducia per i commercianti che avranno così un contatto più diretto con gli operatori di Polizia.

La donazione è avvenuta oggi in concomitanza con la Fiera di San Berardo il 19 dicembre alla presenza del Prefetto, del Questore, del Sindaco e del Vescovo.