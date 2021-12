RACCOLTI I FONDI A FAVORE DEL REPARTO DI NEUROLOGIA DELL'OSPEDALE MAZZINI

Si è svolta sabato 18 dicembre l’annuale cena di beneficenza organizzata dall’Associazione “Amici di Alessia Onlus” che opera da diversi anni in tutto il Paese ed in particolar modo in Abruzzo portando assistenza medico-legale ai pazienti affetti da miastenia gravis ed alle loro famiglie. L’evento, che si è svolto presso il “Parco dei Piceni” a Campovalano di Campli, ha visto numerose presenze da tutta la provincia di Teramo e ha permesso di raccogliere dei fondi che saranno devoluti al Reparto di Neurologia dell’Ospedale “Mazzini” di Teramo, centro di riferimento provinciale per i malati di miastenia gravis.

Nel corso della serata si sono intervallati momenti informativi, con medici, personale paramedico e tesserati dell’Associazione che hanno illustrato ai presenti le caratteristiche di questa terribile malattia e le cure messe in atto nel nosocomio teramano, a momenti di divertimento e spensieratezza. Alla serata sono intervenuti, e hanno portato i loro saluti, il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, di Campli Federico Agostinelli e di Fano Adriano Luigi Servi, ed il Consigliere Regionale Sandro Mariani.

Ci teniamo a ringraziare di vero cuore quanti hanno donato il loro tempo, e non solo, alla nostra Associazione e hanno deciso di partecipare alla nostra annuale cena di beneficenza. A causa del perdurare della pandemia tutte le altre patologie, proprio come la miastenia gravis, hanno subito un preoccupante rallentamento nelle cure, una situazione che ha creato gravi danni a tanti malati e alle loro famiglie, alle prese con una malattia subdola e infida. Per questo motivo quest’anno, accanto alla classica cena di beneficenza, abbiamo deciso di affiancare un breve, ma significativo momento informativo, con i medici e gli infermieri del Reparto di Neurologia del “Mazzini” e i tesserati della nostra Associazione che hanno spiegato, ai presenti, i danni causati dalla miastenia sui malati e le ultime cure a disposizione. L’auspicio è quello di poter ripetere, nei prossimi mesi, eventi come questi e di poter tornare al più presto a svolgere le normali attività di sensibilizzazione e informazione che la nostra Associazione ha sempre svolto in tutto l’Abruzzo, con l’obiettivo di far conoscere questa grave malattia.

Ci teniamo infine a ringraziare tutti gli sponsor della serata (Gruppo SiTe, Roberta Gioielli, CMI Costruzioni Inox, Cipriani Market Salumi e Formaggi e Mr. Morris), Fioreria Fantasia di Iole Caterini che ha donato l’addobbo della serata e il Nursind (Sindacato delle Professioni Infermieristiche) per la sua presenza e il sostegno quotidiano.

Associazione “Amici di Alessia Onlus”