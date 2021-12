FIRMATO UN PROTOCOLLO D'INTESA PER IL COLLEGAMENTO AL SISTEM "REX"

È stato sottoscritto in mattinata dal Prefetto di Teramo, Angelo de Prisco, e dal Presidente della Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato del Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone, un protocollo d’intesa finalizzato al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto produttivo locale.

L’attuale periodo di crisi determinato dalla epidemia da COVID-19, pone l’esigenza, già sottolineata dal Ministro dell’Interno con direttiva del 10 aprile 2020, di individuare tempestivamente e quindi prevenire la possibile espansione di interessi illeciti e criminali sul territorio.

La Camera di commercio metterà a disposizione della Prefettura un canale digitale di accesso al servizio “Regional Explorer – REX” per il suo utilizzo nell’ambito del Gruppo Interforze.

L’elaborazione di informazioni desumibili dalla banca dati del registro delle imprese, la valutazione incrociata di specifici indicatori e la verifica in tempo reale delle modifiche agli assetti societari, potranno permettere di intercettare per tempo ogni eventuale anomalia nel sistema produttivo provinciale sia sul versante attuativo del PNRR che nelle avviate attività di ricostruzione post-sismica.