LE FAMIGLIE SPENDERANNO 473 MILIONI IN PRODOTTI E SERVIZI DEL NATALE

In Abruzzo, a dicembre le famiglie spenderanno 473 milioni di euro per prodotti e servizi tipici del Natale, secondo stime di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila. Del totale, 325 milioni di euro saranno per prodotti alimentari e bevande. Il dato e' in crescita rispetto allo scorso anno, segno di una ripresa dei consumi. Secondo il Centro studi dell'organizzazione artigiana, nel dettaglio, 139 milioni di euro saranno spesi in provincia di Chieti (95 milioni in prodotti alimentari e bevande), 114 in provincia di Pescara (78 milioni), 110 milioni in provincia dell'Aquila (76 milioni) e 109 in provincia di Teramo (75).