NURSIND/ CENE AL BUIO, RACCOLTI FONDI PER L'UNIONE ITALIANA CECHI

Esprimiamo enorme soddisfazione per il risultato raggiunto, dichiara Alessio Febo, segretario amministrativo NurSind Teramo, per la riuscita delle due edizioni della cena al buio presso il ristorante Strabacco di Teramo. Abbiamo donato in data odierna i 1250 € raccolti nelle due serate all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti frutto delle due serate di beneficenza del 1 e 2 dicembre.

Per chi non conoscesse il format l’obiettivo principale della cena al buio sta nel mostrare quanto l’occhio influenzi, senza rendercene conto, le nostre esperienze con il cibo. Questa esperienza propone ai partecipanti un modo completamente diverso di approcciare con il cibo, diversamente da come lo si fa di solito. Allo stesso tempo, si fa vedere come le persone cieche o ipovedenti vivono la propria quotidianità.

Siamo felici di aver sostenuto anche quest’anno un’associazione che da sempre si occupa di sociale, dichiara Francesco Visciotti, responsabile dell’evento e componente RSU aziendale e diamo a tutti l’appuntamento al prossimo anno in quella che ormai è diventato un appuntamento consolidato della nostra segreteria.

Ringraziamo innanzitutto l’unione italiana ciechi e ipovedenti per il fantastico lavoro svolto, conclude Febo, tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo e partecipazione alle due serate ed infine Alessandro Centinaro, titolare del ristorante Strabacco, che da anni offre la sua esperienza al servizio di tale iniziativa.