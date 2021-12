FOTO/ IL NUOVO PROCURATORE PICARDI A TERAMO, HA SALUTATO IL PERSONALE. TRA GLI OBIETTIVI: LA CARENZA DI PERSONALE ANCHE IN PROCURA

Il nuovo Procuratore di Teramo Ettore Picardi ha fatto visita oggi al personale del Palazzo di Giustizia. E' stato accolto dal Presidente del Tribunale Carlo Calvaresi, dal presidente dell'ordine degli avvocati Antonio Lessiani e dal Vescovo Lorenzo Leuzzi. In realtà è la seconda visita dopo quella di qualche giorno fa insieme al presidente della Corte D'Appello. Picardi è stato nominato a maggioranza dal plenum del Csm nuovo procuratore una settimana fa. Da quasi nove anni sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello all'Aquila ricoprirà il ruolo lasciato in reggenza dall'ex procuratore capo Antonio Guerriero e retto fino ad oggi dal sostituto procuratore più anziano nonché uno dei magistrati storici in servizio a Teramo Davide Rosati.

Durante il suo intervento, Picardi ha detto di essere particolarmente contento di venire a Teramo: «spero di poter fare un buon lavoro insieme agli altri magistrati e gli avvocati del foro». Tra le problematiche da risolvere la cronica carenza di personale che riguarda anche la Procura. «Bisognerà battersi per questo obiettivo», ha replicato Lessiani durante il suo intervento.

Dopo la nomina passerà ancora del tempo (non si sa quando) prima dell'insediamento.