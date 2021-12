PRATI DI TIVO, LA GST VOTA LA GESTIONE A FINORI PER ALTRI SEI MESI

L'assemblea della Gran Sasso Teramano ha votato la proroga della concessione di gestione alla Finori srl di altri sei mesi e ha invitato i Comuni di Pietracamela e Fano Adriano a formalizzare la manifestazione d'interesse all'acquisto degli impianti. La Finori srl gestirà gli impianti dei Prati per un anno. A stabilirlo è stata l'assemblea dei soci della Gst, la società in liquidazione proprietaria delle attrezzature di Prati di Tivo e Prato Selva, che con il voto favorevole della Provincia, della Camera di Commercio e dell'Asbuc di Intermesoli (assenti l'Asbuc di Pietracamela e i Comuni di Fano Adriano e Pietracamela) ha prorogato di altri sei mesi causa Covid la gestione già in mano alla Finori. Si aspetta ora l'atto notarile che pende ancora a causa del ricorso al Consiglio di Stato presentato dal Comune di Fano avverso la Gst e la successiva sospensiva della sentenza del Tar favorevole alla Gst.