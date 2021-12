EPOCALE (ENNESIMO) ANNUNCIO: IL COMUNE FIRMA CON SÉ STESSO…

Sono stati tanti gli annunci del Comune per la Teramo Ambiente. Ed anche oggi, il sindaco non si è risparmiato. Anche oggi, è stato annunciato, un nuovo corso per la Te.Am. Evviva ai nuovi corsi. E così, mentre si attende da sei mesi, oramai, il piano industriale, che non riesce ad arrivare in porto nonostante i continui annunci e il magro impegno del Cda, anche questo è un nuovo corso...ovviamente. Oggi, nuova conferenza stampa del Cda e del sindaco, con gli assessori e nuova sfornata di foto e di interviste tv, perchè primansi tutto, bisogna fare le interviste, tutte uguali e su tutti i canali, per dire cosa? Ovviamente una fiera di ovvietà. Si poteva fare il santo Natale senza una conferenza stampa. No naturalmente.

E così registriamo che: "dopo 20 anni è stato firmato il contratto per i servizi di igiene urbana, per intenderci: pulizia e raccolta. L'ultima firma risaliva all' agosto 2021. "Oggi c'è il controllo del Comune di Teramo sulla Te.am - ha ricordato il presidente Sergio Saccomandi. Non poteva mancare la dichiarazione del Sindaco D'Alberto: «si tratta di un momento epocale con un risultato straordinario per la città. L'ennesimo -ha detto il Sindaco ( ci sfuggono gli altri momenti...) una garanzia questa per la tutela di tutta la comunità».

Quello che rende tutto questo chiacchierare del tutto inutile, è che il Comune è proprietario della Team.. quindi, di "epocale" c'è solo il fatto che sia racconto con questa enfasi il fatto che il Comune... firma con sé stesso. E che controlla, una società già sua.

Domanda: "a cosa è servita questa conferenza stampa?". Io non l'ho capito. E forse dovrei.

EdC