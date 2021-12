L'ATER A COLLEATTERRATO ENTRA NEL TERZO MILLENNIO CON RIQUALIFICAZIONI IBRIDE

L’Ater di Teramo porta a conclusione un Programma Sperimentale cofinanziato con fondi propri, finalizzati

all’adeguamento e riqualificazione del patrimonio di ERP.

Gli impianti sperimentali ad oggi conclusi, codificati come impianti ibridi, sono costituiti da sistemi con

tecnologiche innovative che rendono il Programma unico nel proprio genere, finalizzato sia al risparmio

energetico ottenuto attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili, sia alla ricerca dei quei parametri termici sui

consumi energetici e idrici nell’utilizzo di acqua calda sanitaria (A.C.S.) e fredda sanitaria (A.F.S.).

“Tutto questo consente di migliorare l'efficienza energetica di ogni alloggio inserito nel Programma

Sperimentale e riveste un ruolo fondamentale nell’ottica del perseguimento di una tutela ambientale ed

uno sviluppo economicamente e socialmente più sostenibile” afferma il Presidente Ater Maria Ceci.

Assieme al tema della sostenibilità ambientale viene rappresentato uno degli aspetti prioritari delle attuali

politiche di sviluppo dell’ERP, con il raggiungimento dell'efficienza energetica che costituisce un valido

strumento per affrontare le sfide sulla riduzione del consumo di energia primaria e sulle emissioni di gas

serra. In particolare, la realizzazione di questa sistema rende più efficiente, in termini anche di costi, la

conduzione di ogni alloggio trattandosi di edilizia economica e popolare. Per tali obiettivi sono state

utilizzate tecnologie all’avanguardia e materiali sempre maggiormente performanti, come campi solari

termici e fotovoltaici integrati da pompe di calore aria/acqua, per lo sfruttamento delle fonti di energia

rinnovabile.

Sono state utilizzate, per ciascun fabbricato, apparecchiature e strumenti di monitoraggio che tengono

conto delle molteplici variabili influenti sul fabbisogno di energia dell’edificio e per ciascun alloggio, quali i

consumi idrici (ACS e AFS), determinando così una riduzione di costi in fase di esercizio e nella ripartizione

delle spese condominiali.

Il livello di prestazione di ogni alloggio e dell’edificio definito nella fase di monitoraggio finale, si basa

sull’analisi dei risultati attesi mesi rispetto ai metodi approvati dalle normative in vigore (UNI 11300- UNI

11300-2).

I rilievi in fase di conduzione (termie in KWh e ACS/AFS in lit/h) permettono di tener conto delle diverse

variabili presenti in ogni alloggio, relativamente ai fabbisogni di energia e di consumi idrici: tramite

apposite misurazioni sarà possibile rilevare i dati registrati e definire sia la reale efficienza energetica di

ogni alloggio, sia il risparmio economico raggiunto.