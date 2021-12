FESTA RINVIATA A MARZO PER I RAGAZZI DI CORSO SAN GIORGIO...CAUSA CONTAGI COVID

«Ciao ragazzi...visto l’ultimo decreto sul Covid, contagi in aumento e incidenza in risalita...abbiamo pensato, con molta amarezza, ma credo in maniera saggia di rinviare l’evento a Marzo, sarà sicuramente più bello e tranquillo, chissà anche con qualche sorpresa in più!».

E' stato quindi rinviato a Marzo l'evento organizzato dai Ragazzi di Corso San Giorgio tanti anni dopo. Tutta colpa di questo brutto Covid che imperversa ancora ed in questi ultimi giorni in maniera decisamente particolare.

Niente concertone di fine anno a Teramo e neppure eventi collegati come questo. Pazienza. Se ne riparlerà più in la.