ARRIVA LA VARIANTE OMICRON ANCHE IN PROVINCIA DI TERAMO: QUATTRO I CASI SOSPETTI, UNO IN CITTA'

Sono quattro i sospetti di variante Omicron in provincia di Teramo (uno a Teramo città), tutti in fase di sequenziamento in queste ore da parte dell’Izs. Sei invece i sospetti all’Aquila. Oltre 60 secondo le stime, i casi di Covid-19 riconducibili alla variante Omicron in Abruzzo.

La notizia viene confermata dal direttore dell'Izs Nicola D'Alterio.

«Sta prendendo piede anche se in ritardo rispetto ad altri paesi Omicron - dichiara D'Alterio - meno rispetto ad altri paesi, mai come in Inghilterra dove come noto, è abbastanza diffusa. Omicron è destinato ad aumentare perchè ha maggiore ora ha una maggiore capillarità rispetto a Delta e a Delta plus. Il consiglio è quello di vaccinarsi, di indossare la mascherina e distanziarsi», conclude D'Alterio

I casi sospetti di Omicron saranno confermati domani perchè per il sequenziamento occorrono due giorni e mezzo ma quasi certamento questi casi saranno confermati.