FOTO/ IL VESCOVO VISITA IL CARCERE DI CASTROGNO CON IL GARANTE CIFALDI: «QUI TUTTI I GIORNI E' NATALE»

Nel giorno della vigilia di Natale, il vescovo Lorenzo Leuzzi e il garante regionale dei detenuti Gianmarco Cifaldi hanno visitato la casa circondariale di Castrogno a Teramo per portare i loro auguri.

Il vescovo della diocesi di Teramo-Atri Leuzzi ha anche celebrato una messa all’interno della cappella del carcere. Per il garante dei detenuti Cifaldi la visita è stata un’occasione per portare dei doni alle persone detenute, come ha già fatto nelle altre case circondariali abruzzesi, e per fare il punto sulla situazione della struttura di Castrogno con i vertici della casa circondariale.

"Incoraggiare di piu perchè nella vita c'è sempre la possibilità di poter ripartire con l'aiuto del signore - ha detto il Vescovo - Occorre dare un segnale di speranza per tutti».

Per il garante dei detenuti Cifaldi è stata l'occasione, quella di oggi per portare dei doni ai figli dei detenuti. L'attenzione delle istituizioni è importante perchè in carcere ogni giorno è Natale.